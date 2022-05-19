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Сегодня, 10:00

Кому нельзя пить вино? Рассказала врач

Врач рассказала, кому стоит отказаться от вина
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Вино нельзя пить людям с нарушениями головного мозга.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому стоит воздержаться от употребления вина. По ее словам, употреблять этот алкогольный напиток не рекомендуется людям с заболеваниями нервной системы, проблемами ЖКТ и давлением.

«Прежде всего вино нельзя пить тем, кто перенес инсульт, страдает болезнями Паркинсона и Альцгеймера, деменцией, эпилепсией и другими нарушениями головного мозга. Вино серьезно воздействует на мозг», — приводит слова эксперта «Москва 24».

В вине содержатся органические кислоты, которые могут неблагоприятно влиять на слизистую ЖКТ. Помимо этого, алкоголь способен сначала повысить давление, а потом значительно снизить его. Гипертоникам нужно исключить вино.

Вино, как и любые другие алкогольные напитки, не следует употреблять детям, беременным и кормящим женщинам.

Вино: польза и&nbsp;вред. Что будет, если пить вино каждый день

Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/18052022/461995?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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