В Европе увеличилось количество заболевших вирусом оспы обезьян

В Европе возросло число случаев заболевания вирусом оспы обезьян, об этом сообщает The Brussels Times. На данный момент уже зарегистрировано более 40 подозрительных случаев в трех странах.

В Великобритании выявили 9 случаев, в Испании — 23, в Португалии — 5. При этом большинство случаев заболевания в Великобритании не связаны с возвращением из Африки. Вероятнее всего, заболевание пациенты подцепили в Европе. У большинства людей болезнь длится от двух до четырех недель. Правда, зафиксированы и смертельные случаи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже следит за распространение болезни, однако не запрещает поездки между странами.