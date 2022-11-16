Кардиолог рассказала о вредных для сердца привычках

Врач-кардиолог Ольга Савонина в интервью «Москва-24» рассказала, что привычка сдерживать эмоции, переносить на ногах грипп и простуду, а также неправильная чистка зубов наихудшим образом влияют на здоровье сердца.

В случае с простудой и гигиеной зубов негативное влияние оказывают болезнетворные бактерии и вирусы. Они попадают в кровоток и провоцируют воспаление внутренней оболочки сердца (инфекционный эндокардит) или сердечной мышцы (вирусный миокардит). При эндокардите, как пояснила Ольга Савонина, поражаются клапаны, что приводит к сердечной недостаточности и даже к замене (протезированию) поврежденного клапана. Миокардит не зависит от возраста и чреват тяжелыми аритмиями, сердечной недостаточностью и может даже привести к летальному исходу.

По словам кардиолога, при простуде, особенно в первые дни, когда идет активный процесс размножения бактерий, нужно отдыхать и заниматься лечением, а не прочими делами. Зубы нужно чистить вращающими движениями снизу вверх, обязательно очищать от бактерий язык, пользоваться зубной нитью и ирригатором — специальным прибором, подающим воду под давлением.

Не менее опасно для сердца сдерживать эмоции. «Человек хочет позлиться, выплеснуть свою агрессию, поплакать, но не делает этого. Это ведет не только к инфаркту, инсульту, но и в первую очередь к развитию гипертонии — одного из самых опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы», — предупредила врач.