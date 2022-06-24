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Врач назвала самый вредный сорт сыра для сердца

Галина Глазко
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Сливочный сыр самый вредный для сердца.

Врач-диетолог Лорен Манакер назвала сливочный сыр самым вредным для сердца. По ее словам, он повышает уровень плохого холестерина в крови и негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Сливочный сыр является жирным продуктом. В двух ложках массы содержится 87 процентов жира, а полезных веществ достаточно мало.

«Необходимо выбирать сливочный сыр с наименьшим содержанием жира и сахара. Не стоит покупать сливочный сыр с добавлением различных ароматизаторов», — приводит слова Манакер Eat This, Not That.

Рекомендуется не употреблять этот вид сыра с большим количеством углеводов и сладкой пищей. Такое сочетание губит сердце и увеличивает количество холестериновых бляшек, закупоривающие сосуды.

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