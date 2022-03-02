Врач назвал причины возникновения заикания у детей

Врач-психотерапевт, психиатр Павел Бутузов назвал основные причины возникновения заикания у детей. При этом специалист отмечает, что дети не сразу замечают появление этого заболевания.

«Зачастую такое заболевание встречается у детей в возрасте 4-5 лет. Оно возникает вследствие шоковой психической травмы. Ребенок может испытывать испуг, внезапное волнение или чувство разлуки с родителями. Причиной также может стать информационная перезагрузка или другой заикающийся ребенок», — приводит слова врача Мedikforum.ru.

Бутузов отмечает, что при невротическом заикании особенно явно проявляются дефекты речи, когда ребенок начинает волноваться. Частой причиной заикания могут стать семейные конфликты и наследственные признаки.

Вылечить заикание можно с помощью психотерапии, где принимают участие ребенок вместе родителями, также необходимы занятия с логопедом вместе с другими детьми.