Инфекционист рассказала, чем можно заразиться в бассейне

Врач-инфекционист Татьяна Чаленко рассказала, чем можно заразиться через общее полотенце, мочалку или плитку в душевой кабине. По ее словам, самым распространенным является кожное заболевание — контагиозный моллюск. Подвержены ему в основном дети и люди со сниженным иммунитетом.

«Часто заражение контагиозным моллюском происходит в бассейне, но не в воде, а именно в душевых кабинах. Поэтому, очень важно перед посещением бассейна сходить к дерматологу. Если выявить заболевание на начальной стадии, то высыпания будут минимальны», — приводит слова эксперта URA.RU.

Данная инфекция проявляется на коже в виде мелких папул светлого цвета. Удаляют их химическим способом, используя жидкий азот, или же механическим — при помощи пинцета.