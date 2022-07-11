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Инфекционист рассказала, чем можно заразиться в бассейне

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
в бассейне можно подцепить вирус.
Фото Global Look Press

Врач-инфекционист Татьяна Чаленко рассказала, чем можно заразиться через общее полотенце, мочалку или плитку в душевой кабине. По ее словам, самым распространенным является кожное заболевание — контагиозный моллюск. Подвержены ему в основном дети и люди со сниженным иммунитетом.

«Часто заражение контагиозным моллюском происходит в бассейне, но не в воде, а именно в душевых кабинах. Поэтому, очень важно перед посещением бассейна сходить к дерматологу. Если выявить заболевание на начальной стадии, то высыпания будут минимальны», — приводит слова эксперта URA.RU.

Данная инфекция проявляется на коже в виде мелких папул светлого цвета. Удаляют их химическим способом, используя жидкий азот, или же механическим — при помощи пинцета.

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Источник: https://ura.news/news/1052568779?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Здоровье
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