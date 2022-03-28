Эксперты рассказали об основных витаминах и минералах для здоровья

Чешское издание IDNES опубликовало статью, в которой называются самые основные и важные витамины и минералы для человека.

По словам специалистов, витамины и минералы помогают поддержать здоровье, участвуют в ферментативных процессах и обеспечивают защиту от свободных радикалов. Нехватка или, наоборот, избыток того или иного витамина негативно скажется на всасывании или метаболизме другого.

Самыми важными минералами для человека являются кальций, магний и калий. Также важную роль играют следующие микроэлементы: железо, йод, цинк, селен, медь и хром. Для поддержания здоровья стоит употреблять еще и витамины A, D, E, K, C, витамины группы B.

Для восполнения нехватки витаминов и минералов достаточно будет сбалансированно питаться, сочетая фрукты, овощи, злаки, мясо и рыбу.

Перед приемом тех или иных витаминов нужна консультация врача.