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28 марта, 12:00

Врач рассказала, сколько яиц можно употреблять в неделю

Галина Глазко
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Врач рассказала, сколько яиц можно употреблять в неделю.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова назвала недельную норму яиц, которую можно употреблять без вреда для здоровья. По словам специалиста, для здорового человека достаточно будет 5-6 яиц в неделю. При этом важно дополнять их к мясу, рыбе, птице и другим продуктам.

«Людям с хроническими и острыми заболеваниями ЖКТ, с высоким риском развития сердечно-сосудистых болезней и избыточным весом стоит употреблять этот продукт с осторожностью и не больше 3-4 раз в неделю», — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Разаренова напоминает, что при переедании яиц может ухудшиться самочувствие, появиться вздутие живота, тяжесть, повышенное газообразование и изжога. При этих симптомах следует обратиться к врачу.

Яичница. Что будет, если есть яичницу каждый день?
Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/25032022/444301
Здоровье
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