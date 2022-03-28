Врач рассказала, сколько яиц можно употреблять в неделю

Врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова назвала недельную норму яиц, которую можно употреблять без вреда для здоровья. По словам специалиста, для здорового человека достаточно будет 5-6 яиц в неделю. При этом важно дополнять их к мясу, рыбе, птице и другим продуктам.

«Людям с хроническими и острыми заболеваниями ЖКТ, с высоким риском развития сердечно-сосудистых болезней и избыточным весом стоит употреблять этот продукт с осторожностью и не больше 3-4 раз в неделю», — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Разаренова напоминает, что при переедании яиц может ухудшиться самочувствие, появиться вздутие живота, тяжесть, повышенное газообразование и изжога. При этих симптомах следует обратиться к врачу.