Какие продукты помогут нормализовать уровень сахара в крови? Ответила врач

Врач-диетолог Маргарита Королева перечислила продукты, которые помогают нормализовать уровень сахара в крови. По ее словам, для этой цели стоит употреблять продукты с низким гликемическим индексом (ГИ).

«Необходимо заменить отварной картофель или макароны овощами, содержащими грубую клетчатку. Их можно есть до четырех раз в сутки. Они помогают насытиться, при этом не доводя организм до понижения уровня глюкозы в крови», — приводит слова специалиста «Москва24».

К таким продуктам также относятся зеленые твердые яблоки, груши, отварная морковь и свекла. Они не провоцируют резких скачков сахара в крови.

Те, у кого высокий сахар, нужно отказаться от рафинированных сладостей, хлебобулочных изделий, сладких фруктов и ягод.