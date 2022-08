Названы худшие алкогольные напитки для людей старше 50 лет

Издание Eat This, Not That! перечислило алкогольные напитки, которые не рекомендуются пить людям старше 50 лет. Так особенно вредным будет крепкое пиво. Все дело в том, что с этим пенным напитком легко превысить норму разрешенного количества алкоголя. Стоит отдавать предпочтение светлому пиву, которое обладает меньшей крепостью.

Под запретом и коктейль «Лонг-Айленд», состоящий из большого количества алкоголя и сахара. Его калорийность равна сразу 400 кКал. Не стоит злоупотреблять и «Маргариту», так как в ней также много сахара.

Двойной удар по организму нанесет и алкоголь вместе с энергетическими напитками.

