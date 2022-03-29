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Какие продукты нельзя есть диабетикам? Рассказала врач

Названы топ-5 опасных продуктов при диабете
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Виноград не рекомендуется дибетикам.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова в новом выпуске на своем YouTube-канале перечилила продукты, которые не рекомендуется употреблять пациентам с сахарным диабетом.

«Мед противопоказан при сахарном диабете. Его польза неоспорима для иммунной системы, но в нем есть и фруктоза, и глюкоза. Однако он дает резкий скачок сахара крови. Еще один продукт — это виноград, содержащий огромное количество фруктозы. Даже зеленый виноград, который по вкусу кислый, способен сильно повысить сахар», — сказала врач

Также к опасным продуктам для диабетиков врач добавила бананы. По мнению Павловой, даже недоспевший плод с резистентным крахмалом, который не усваивается, дает повышение сахара крови.

Еще не стоит употреблять продукты на фруктозе, способные увеличивать нагрузку на печень, и полезные сладости из белой муки. Они могут быть сделаны на стевии, но в составе может быть мука высшего сорта, вызывающая также скачки сахара.

Сахар: польза и&nbsp;вред. Сахар: польза и вред. Что будет, если есть сахар каждый день, и где его купить

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