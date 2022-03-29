Психолог объяснила, кто из людей наиболее подвержен весенней депрессии

Психолог Яна Изотова рассказала, с чем связано возникновение весенней депрессии и кто находится в зоне риска. По словам эксперта, весной люди склонны к апатии из-за хронического недостатка витамина D.

«Весной меняются световой режим и выработка гормона мелатонина, в результате чего запускается огромная цепочка других гормональных изменений. Это приводит к дисбалансу выработки дофамина, адреналина и серотонина, которые отвечают за настроение и эмоциональный фон», — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».

Как отмечает врач, люди со скрытой патологий этих гормонов чаще всего подвержены весеннему обострению.

Также в группе риска находятся люди, пережившие стресс, эмоциональные потрясения и те, у кого ранее был поставлен диагноз «депрессия».