Врач назвала признаки рассеянного склероза

Врач-невролог Эльвира Волкова назвала причины развития рассеянного склероза. Это заболевание относится к числу аутоиммунных патологий, которые затрагивают головной и спинной мозг. Как правило, склероз поражает людей в возрасте от 10 до 40 лет. Интересно, что женщины болеют им в 1,5-2 раза чаще мужчин.

«Развитие рассеянного склероза постепенное. Проявляется он лишь тогда, когда повреждены уже больше 50 процентов нервов. Первыми его признаками являются снижение зрения, боли в глазах, покалывание и онемение в пальцах, снижение чувствительности кожи, мышечная слабость», — приводит слова эксперта Aif.ru.

Основной причиной болезни считается дисфункция иммунной системы, которая появляется в результате наследственности, наличии возбудителей различных инфекций, влияния климата, дефицита уровня витамина D и ряда аутоиммунных патологий.

При прогрессировании болезни появляются спазмы и боль в мышцах, нарушается процесс мочеиспускания, развивается паралич, происходит затруднение с произвольными движениями и снижается интеллект.