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Врач заявил, что из-за алкоголя уменьшается объем мозга

Галина Глазко
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Алкоголь пагубно влияет на мозг.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал о негативном влиянии алкоголя на мозг человека. По словам специалиста, из-за спиртных напитков постепенно развивается умственная деградация.

«Если употреблять много алкоголя, то это пагубно скажется на структуре головного мозга. С годами буквально может уменьшиться его объем! И это не говоря уже об образовании язв и рубцов», — приводит слова эксперта Общественная служба новостей.

Защитная оболочка клеток мозга состоит из жиров, которую разрушает спирт. Важно также понимать, что безопасных доз алкоголя нет.

Крепкие алкогольные напитки, которые быстро вызывают опьянение, оказывают на человека стремительное и токсичное влияние.

В&nbsp;жаркую погоду не&nbsp;стоит употреблять спиртные напитки. Сколько алкоголя можно пить в жару?

Источник: https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/vrach-asanov-rasskazal-kak-ot-alkogolya-umenshaetsya-mozg/
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