Врач заявила, что нельзя закусывать вино жирным сыром

Врач-диетолог Наталья Круглова назвала самые опасные для фигуры алкогольные напитки. По ее словам, особенно вредны сладкие ликеры и десертные вина. Они содержат очень много калорий.

«Стоит помнить, что 1 г спирта содержит примерно 7 кКал. При распитии спиртного важно учитывать и те продукты, которыми вы закусываете. Вино не стоит употреблять, например, с жирными сырами. Чтобы не навредить фигуре, алкоголь лучше закусывать фруктами или овощами», — приводит слова эксперта портал NEWS.ru.

По ее словам, при этом 50 г нежирного сорта сыра в сочетании с вином не навредят фигуре.

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