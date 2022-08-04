Почему болит голова от сыра? Рассказала врач

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале объяснила, почему злоупотребление сыром вызывает головную боль. По ее словам, сыр в умеренных количествах полезен для организма, так как содержит кальций, белок и полезные жиры.

При этом сыр может вызывать пищевую зависимость, поэтому важно помнить, что это достаточно высококалорийный продукт. Более того, при чрезмерном употреблении сыра может появиться головная боль. Это происходит из-за того, что в нем содержится тирамин.

«Вещество тирамин производится в выдержанных продуктах. Особенно его много в сырах с плесенью, чеддере, пармезане и моцарелле. Тирамин есть также в красном вине, маслинах, орехах и авокадо», — отмечает доктор.

У людей, которые часто страдают головными болями, сырная тарелка с орехами, виноградом и вином однозначно вызовет мигрень. Также регулярное употребление сыра провоцирует приливы потливости, сердцебиение, покалывания в сердце и даже судороги конечностей.