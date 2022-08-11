Кому нельзя есть гречку? Рассказала врач

Врач-эндокринолог Наталья Лазуренко заявила, что людям с заболеваниями ЖКТ стоит отказаться от употребления гречки. Все дело в том, что она состоит из сложных углеводов.

«Пациентам с синдромом раздраженного кишечника, дисбактериозом, избыточным бактериальным ростом или недостатком ферментов поджелудочной железы не стоит злоупотреблять гречкой. Их организм, скорее всего, неадекватно воспримет эту крупу», — приводит слова эксперта «Москва 24».

При этом не рекомендуется есть гречку вместе с молоком, сахаром и другими добавками. Такое сочетание увеличивает набор лишнего веса и уровень сахара в крови. Сахар лучше всего заменить на фрукты, ягоды или сухофрукты.

Гречку, по словам врача, нужно замачивать перед готовкой, так как в зернах содержится фитиновая кислота. Кишечник может ее не воспринять, из-за чего появляются изжога, боль в области живота, метеоризм или урчание.