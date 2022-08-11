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Кому нельзя есть гречку? Рассказала врач

Врач рассказала, кому нужно отказаться от гречки
Читать «СЭ» в
Гречку не стоит есть людям с проблемами ЖКТ.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог Наталья Лазуренко заявила, что людям с заболеваниями ЖКТ стоит отказаться от употребления гречки. Все дело в том, что она состоит из сложных углеводов.

«Пациентам с синдромом раздраженного кишечника, дисбактериозом, избыточным бактериальным ростом или недостатком ферментов поджелудочной железы не стоит злоупотреблять гречкой. Их организм, скорее всего, неадекватно воспримет эту крупу», — приводит слова эксперта «Москва 24».

При этом не рекомендуется есть гречку вместе с молоком, сахаром и другими добавками. Такое сочетание увеличивает набор лишнего веса и уровень сахара в крови. Сахар лучше всего заменить на фрукты, ягоды или сухофрукты.

Гречку, по словам врача, нужно замачивать перед готовкой, так как в зернах содержится фитиновая кислота. Кишечник может ее не воспринять, из-за чего появляются изжога, боль в области живота, метеоризм или урчание.

Гречка. Вред гречневой крупы — кому нельзя есть гречку?

Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/10082022/489645
Здоровье
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