Как распознать сахарный диабет без анализов? Рассказала врач

Врач-терапевт Сури Дадашева назвала три признака сахарного диабета, которые можно распознать самостоятельно.

«Выделяют основную триаду симптомов: жажда (постоянная сухость во рту не уходит даже при потреблении больших объемов жидкости), частое мочеиспускание и постоянное чувство голода. К ранним признакам сахарного диабета также относят слабость, потливость, сухость кожных покровов, плохое заживление ран. К самым распространенным причинам возникновения сахарного диабета относят наследственность, ожирение, артериальную гипертензию», — приводит слова врача РИА «Новости».

Специалист порекомендовала людям, находящимся в зоне риска, поддерживать здоровый образ жизни, нормализовать массу тела, вести регулярную физическую активность и избегать стрессовых ситуаций.



