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Как выбрать качественную селедку для новогоднего салата?

13:00

Диетолог Елена Соломатина дала советы, на что обратить внимание при выборе сельди для салата. Самое главное, по ее мнению, прочитать состав продукта и выбрать ту рыбу, в которой перечислено меньше всего ингредиентов.

«В сельди в банках обычно присутствует множество добавок. Лучше, чтобы была только сельдь, соль и консервант. Сейчас бензоат натрия везде добавляют, этого не избежать. Лучше выбирать сельдь без заливок. Лучше всего для салата подойдет бочковая сельдь, но при этом нужно смотреть на свежесть рыбы.

У свежей сельди ясные глаза и блестящая поверхность. При надавливании она упругая. Жабры нормального цвета: розовые, а не коричневые и не бордовые", — приводит слова диетолога «Вечерняя Москва».

Также специалист советует выбрать самую несоленую сельдь или засолить дома самостоятельно.

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