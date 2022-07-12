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Как определить высокий уровень холестерина по ногтям? Ответила врач

Врач рассказала, что высокий уровень холестерина можно определить по ногтям
Галина Глазко
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Высокий уровень плохого холестерина в крови можно определить по бледности ногтей.
Фото Global Look Press

Британский врач Моника Вассерманн сообщила, что высокий уровень плохого холестерина в крови можно определить даже по ногтям.

«Бледность ногтей на руках, а также ломкие и медленно растущие ногти на ногах могут указывать на высокий уровень холестерина», — отмечает специалист.

Проблемы с ногтями на ногах могут быть связаны с накоплением холестерина в артериях, что впоследствии приводит к ограничению кровоснабжения конечностей.

Эксперт рекомендует обратиться к врачам для проведения анализов. Это поможет обнаружить причину воспаления. При этом первые признаки повышенного уровня холестерина чаще всего являются предвесниками сердечного приступа или инсульта.

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Источник: https://www.medikforum.ru/health/137401-na-vysokiy-uroven-holesterina-mozhet-ukazyvat-sostoyanie-nogtey.html
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