Как определить высокий уровень холестерина по ногтям? Ответила врач

Врач рассказала, что высокий уровень холестерина можно определить по ногтям

Британский врач Моника Вассерманн сообщила, что высокий уровень плохого холестерина в крови можно определить даже по ногтям.

«Бледность ногтей на руках, а также ломкие и медленно растущие ногти на ногах могут указывать на высокий уровень холестерина», — отмечает специалист.

Проблемы с ногтями на ногах могут быть связаны с накоплением холестерина в артериях, что впоследствии приводит к ограничению кровоснабжения конечностей.

Эксперт рекомендует обратиться к врачам для проведения анализов. Это поможет обнаружить причину воспаления. При этом первые признаки повышенного уровня холестерина чаще всего являются предвесниками сердечного приступа или инсульта.