Врач Брюн предупредил о вреде алкогольных коктейлей в жару

Врач-нарколог Евгений Брюн сообщил, что прохладительные алкогольные коктейли не стоит употреблять в жару, потому что они не освежают, а, наоборот, нарушают терморегуляцию. Это может увеличить риск появления теплового удара.

«Прохладительные алкогольные коктейли, такие как мохито, джин-тоник и другие, в жару не освежают. Кроме того, содержащийся в них спирт обладает токсическим действием. Спирт расширяет сосуды, включая те, которые находятся близко к коже, из-за чего нарушается терморегуляция», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

При этом еловеку может показаться, что ему стало легче на жаре после напитка, однако позже появляются слабость, вялость и ощущение духоты. Также при алкогольном опьянении человек не ощущает терморегуляцию тела, в связи с этим увеличивается риск теплового удара.

Ошибочно полагать, что холодный алкогольный напиток будет медленнее всасываться. Более того, при нагревании до 36 градусов он становится ядовитым веществом.

Лучше всего в жару употреблять столовую минеральную воду, которая хорошо компенсирует количество жидкости и дефицит солей в организме.