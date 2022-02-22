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Сегодня, 12:00

Как коронавирус влияет на сосуды? Ответил врач

Врач рассказал о влиянии коронавируса на сосуды
Галина Глазко
Врач.
Фото Global Look Press

Врач-инфекционист Сергей Рябов сообщил, что коронавирус способен вызвать осложнения в любом органе человека. Этот вирус поражает не только легкие, но и сосуды, отмечает доктор.

«Сначала поражается слизистая внутренняя мелких сосудов, это возникает из-за нарушения целостности. Это может вызвать и инсульты, и инфаркты, и поражение других сосудов», — приводит слова Рябова «Радио 1».

Врач также отмечает, что после перенесенного коронавируса важно следить за показателями свертываемости крови и соблюдать диету. Вирус, по словам эксперта, часто бьет по проблемным местам у каждого человека.

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Источник: https://radio1.news/
Коронавирус
Здоровье
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