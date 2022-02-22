Ученые назвали причины старения мозга

Ученые из Гейдельбергского университета в Германии провели эксперимент, в результате которого выяснились причины старения нашего мозга. В исследовании приняли участие 1,2 миллиона добровольцев. Об этом сообщается в издании Nature Human Behavior.

Исследование показало, что с возрастом у большинства появляется осознанность. Люди становятся более осторожными в своих решениях, меньше допускают ошибок и ответственнее подходят к выбору. Медленная реакция во время интерактивного эксперимента связана с замедляющимися двигательными процессами у людей старшего возраста.

Замедленная реакция связана с уменьшением умственной деятельности. Если люди в возрасте до 60 лет будут часто рефлексировать, то его умственные способности не будут снижаться.