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Сегодня, 14:00

Ученые назвали причины старения мозга

Галина Глазко
Развитие мозга.
Фото Global Look Press

Ученые из Гейдельбергского университета в Германии провели эксперимент, в результате которого выяснились причины старения нашего мозга. В исследовании приняли участие 1,2 миллиона добровольцев. Об этом сообщается в издании Nature Human Behavior.

Исследование показало, что с возрастом у большинства появляется осознанность. Люди становятся более осторожными в своих решениях, меньше допускают ошибок и ответственнее подходят к выбору. Медленная реакция во время интерактивного эксперимента связана с замедляющимися двигательными процессами у людей старшего возраста.

Замедленная реакция связана с уменьшением умственной деятельности. Если люди в возрасте до 60 лет будут часто рефлексировать, то его умственные способности не будут снижаться.

Мозг. Как спорт влияет на мозг?
Источник: https://www.nature.com/articles/s41586-020-03160-0
Здоровье
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