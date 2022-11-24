Хирурги назвали симптомы, предшествующие инсульту

Американская ассоциация неврологических хирургов рассказала, что инсульту может предшествовать транзиторная ишемическая атака — временное прерывание кровоснабжения мозга. Симптомы, на которые стоит обратить внимание — это бессилие и онемение конечностей. Могут возникнуть кратковременные проблемы с собственной речью или пониманием речи других, снижение четкости в одном глазу или полная потеря зрения.

При транзиторной ишемической атаке эти симптомы проходят менее, чем за 10-20 минут. Своевременное обнаружение такого состояния, может спасти жизнь человека.