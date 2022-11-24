Диетолог рассказал о пользе костного бульона

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Энтони Димарино рассказал, что костный бульон невероятно полезен обилием в составе коллагена, который мы обильно теряем с возрастом. «Когда мы потребляем такой коллаген, наш организм может расщеплять его и использовать полученные аминокислоты для разных потребностей. По сути, организм будет использовать его там, где ему нужно», — объяснил врач.

Костный бульон в сравнении с обычным бульоном имеет те же ингредиенты, но готовить его нужно гораздо дольше. Для костного бульона диетолог рекомендует взять мясо с костью, приправы и смесь сушеных овощей (лук, морковь, сельдерей), положить их в воду и оставить вариться на медленном огне не менее 6 часов. Идеальное время приготовления — более 24 часов. За этот период из костей выйдут питательные вещества. Бульон будет густым и наваристым, даже желеобразным, и очень полезным.

По словам Энтони Димарино, присутствующие в костном бульоне вещества уменьшают количество морщин, делают кожу упругой, восстанавливают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, избавляют от боли в суставах, защищают сухожилия и связки, укрепляют кости и мышцы. Глицин в составе бульона снимает стресс, улучшает мыслительную деятельность и качество сна. Все эти полезные свойства, по мнению диетолога, стоят того, чтобы потратить время на приготовление костного бульона.