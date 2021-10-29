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Гинзбург рассказал о вреде глазированных сырков

16:00
Глазированные сырки. Фото Global Look Press
Глазированные сырки. Фото Global Look Press

Врач Михаил Гинзбург объяснил, чем вредны творожные глазированные сырки. По его словам, при выборе сырков стоит обращать внимание на калорийность.

«Калорийность глазированных сырков ведет к риску развития атеросклероза, причиной тому избыток жира. Поэтому на 100 граммов сырка должно быть не более 150 килокалорий. В сырках содержатся «плохие» жиры и большое количество сахара. О наличии «неправильных» жиров стараются писать косвенно, например «растительный аналог молочного жира». Это читать даже приятнее, — рассказал Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Он также отметил, что чем меньше в нашем питании будет сахара, тем лучше.

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Галина Глазко все материалы автора
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