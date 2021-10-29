Гинзбург рассказал о вреде глазированных сырков

Врач Михаил Гинзбург объяснил, чем вредны творожные глазированные сырки. По его словам, при выборе сырков стоит обращать внимание на калорийность.

«Калорийность глазированных сырков ведет к риску развития атеросклероза, причиной тому избыток жира. Поэтому на 100 граммов сырка должно быть не более 150 килокалорий. В сырках содержатся «плохие» жиры и большое количество сахара. О наличии «неправильных» жиров стараются писать косвенно, например «растительный аналог молочного жира». Это читать даже приятнее, — рассказал Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Он также отметил, что чем меньше в нашем питании будет сахара, тем лучше.