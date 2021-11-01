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Ученые назвали продукты, которые вызывают преждевременную деменцию

08:00
Ученые назвали продукты, которые вызывают преждевременную деменцию. Фото AFP
Ученые назвали продукты, которые вызывают преждевременную деменцию. Фото AFP

Специалисты из Dementia Australia назвали продукты, которые увеличивают риск развития деменции. Заключения экспертов опубликовали в газете Daily Express.

Ученые отметили, что те, кто употребляет продукты, содержащие насыщенные жиры и трансжиры, находятся в группе риска. В первую очередь к таким продуктам относят сливочное масло, сало, пальмовое и кокосовое масло, а также шоколад. Много трансжиров и в фастфуде, вредных закусках, жареных продуктах, выпечке.

При этом фрукты и овощи, которые изначально богаты антиоксидантами, а также продукты с мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами могут защитить от этого заболевания.

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Галина Глазко все материалы автора
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