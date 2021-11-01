Ученые назвали продукты, которые вызывают преждевременную деменцию

Специалисты из Dementia Australia назвали продукты, которые увеличивают риск развития деменции. Заключения экспертов опубликовали в газете Daily Express.

Ученые отметили, что те, кто употребляет продукты, содержащие насыщенные жиры и трансжиры, находятся в группе риска. В первую очередь к таким продуктам относят сливочное масло, сало, пальмовое и кокосовое масло, а также шоколад. Много трансжиров и в фастфуде, вредных закусках, жареных продуктах, выпечке.

При этом фрукты и овощи, которые изначально богаты антиоксидантами, а также продукты с мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами могут защитить от этого заболевания.