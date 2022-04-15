ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 09:00

Гастроэнтеролог назвала продукты, вызывающие болезни печени

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Сладкое вредит печени.
Фото Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заявила, что употребление большого количества фруктов способно привести к жировой болезни печени.

«Если съесть слишком много фруктов за один прием пищи, больше 200 граммов, тогда это резко поступит много фруктозы в организм. Надо же как-то это все утилизировать, а для печени это вредно. Избыток фруктозы откладывается в печени, и она начинает страдать», — приводит слова Диановой «Москва 24».

Вред печени наносят также продукты, которые прошли промышленную переработку. Все из-за большого содержания консервантов. Жировую болезнь печени провоцирует сочетание жирной, жареной и сладкой пищи. К ним относятся фастфуд, колбасы и торты.

Также алкоголь способствует отложению жира, вызывая болезни этого органа.

Печень. Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/14042022/450619
Здоровье
Питание
0
Читайте также
Главу украинского биатлона выгоняют за сочувствие россиянам. Он поднял этот вид спорта на топ-уровень
Месть за Федора и драка за 1 млн долларов. Лучший ученик Емельяненко Вадим Немков должен наказать Bellator за подлую политику
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Eat This, Not That: злоупотребление ананасами может привести к кровотечению и крапивнице
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости