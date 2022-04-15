Гастроэнтеролог назвала продукты, вызывающие болезни печени

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заявила, что употребление большого количества фруктов способно привести к жировой болезни печени.

«Если съесть слишком много фруктов за один прием пищи, больше 200 граммов, тогда это резко поступит много фруктозы в организм. Надо же как-то это все утилизировать, а для печени это вредно. Избыток фруктозы откладывается в печени, и она начинает страдать», — приводит слова Диановой «Москва 24».

Вред печени наносят также продукты, которые прошли промышленную переработку. Все из-за большого содержания консервантов. Жировую болезнь печени провоцирует сочетание жирной, жареной и сладкой пищи. К ним относятся фастфуд, колбасы и торты.

Также алкоголь способствует отложению жира, вызывая болезни этого органа.