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Сегодня, 10:00

Названы самые эффективные способы сжигания жира на животе

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Правильное питание и спорт помогут избавиться от жира на животе.
Фото zen.yandex.ru

Издание Eat This, Not That! опубликовало статью об эффективных способах избавления жира на животе.

Эксперты в первую очередь рекомендуют исключить из рациона сладкое, соленое и жирную пищу. Стоит добавить в ежедневное меню овощи и фрукты.

Также отмечается, что стоит употреблять не менее 30 граммов клетчатки в сутки. К ним относятся ягоды, фасоль, зелень. Питание должно быть трехразовым, при этом последний прием пищи должен быть не позднее, чем за четыре часа до сна.

Важно пить достаточное количество воды и вести активный образ жизни. Достаточно будет даже быстрой ходьбы от тридцати минут ежедневно.

Как отмечают специалисты, ведя такой образ жизни, женщины быстрее приходят в форме и избавляются от жира на животе.

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Здоровье
Питание
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