Доктор Мясников рассказал о самом полезном мясе

Врач и ведущий программы «О самом главном» в эфире федерального канала рассказал, что свинина — продукт уникальный. Даже говядина, по словам эксперта, не может конкурировать с этим видом мяса по объему полезных веществ.

«Свинина совсем не такое калорийное мясо, как вы думали. В грудинке всего 602 калории, а в вырезке — 160. Это меньше, чем в говядине», — говорит популярный врач.

Несмотря на обилие в говядине витаминов группы В, калия, магния, селена, кобальта, рекордсмен по количеству полезных веществ в составе все же свинина. К тому же доктор Мясников не рекомендует употреблять красное мясо чаще трех раз в неделю.