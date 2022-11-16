Гастроэнтеролог рассказала, чем чревато употребление в пищу несезонных овощей и фруктов

Врач-гастроэнтеролог Наталья Намсараева рассказала, чем чревато употребление в пищу несезонных овощей и фруктов.

По словам специалиста, такие продукты зачастую изобилуют нитратами и нитритами, что может негативно сказаться на здоровье.

«Немногие знают, что эти вещества, попадая в организм, вызывают часто отравление, могут нарушить работу желудка, нервной системы, щитовидной железы. Сегодня их широко применяют в сельском хозяйстве, пищевой промышленности», — цитирует Намсараеву Life.

Врач добавила, что чаще всего отравления встречаются в зимне-весенний период.