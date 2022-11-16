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16 ноября, 18:30

Гастроэнтеролог рассказала, чем чревато употребление в пищу несезонных овощей и фруктов

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Дыни и арбузы.
Фото Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог Наталья Намсараева рассказала, чем чревато употребление в пищу несезонных овощей и фруктов.

По словам специалиста, такие продукты зачастую изобилуют нитратами и нитритами, что может негативно сказаться на здоровье.

«Немногие знают, что эти вещества, попадая в организм, вызывают часто отравление, могут нарушить работу желудка, нервной системы, щитовидной железы. Сегодня их широко применяют в сельском хозяйстве, пищевой промышленности», — цитирует Намсараеву Life.

Врач добавила, что чаще всего отравления встречаются в зимне-весенний период.

Источник: https://life.ru/p/1539331
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