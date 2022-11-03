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Сегодня, 12:05

Доктор Мясников рассказал, что поможет улучшить самочувствие гипертоникам

Ольга Стрельникова
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Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал, что пациентам с гипертонией важно соблюдать диету, которая должна изобиловать овощами и фруктами, а также иметь умеренную калорийность. Люди, имеющие проблемы, связанные с повышенным давлением, должны непременно уменьшить потребление жирной пищи, соли и соленых блюд.

В эфире программы врач напомнил и о том, что следует озаботиться вопросом снижения веса и увеличения физической активности. Это может быть утренняя гимнастика, а также аэробная нагрузка.

Гипертоникам, по словам доктора Мясникова, крайне необходимо соблюдать режим сна и отдыха. Опасными для них являются систематические стрессы и постоянное нервное напряжение, которых лучше постараться избегать.

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