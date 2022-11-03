Елена Малышева рассказала о плюсах острой еды

Доктор медицинских наук, терапевт и ведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» рассказала, что острая пища полезна для здоровья и даже имеет обезболивающий эффект.

«Люди, которые употребляют острое, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, от злокачественных опухолей, у них реже инфаркты и инсульты, у них реже рак», — констатирует специалист.

Также Елена Малышева добавила комментарий для тех, у кого острая пища провоцирует изжогу: «Если у вас в принципе есть изжога, значит, это повреждение пищевода соляной кислотой, то есть у вас есть на пищеводе рана. Поэтому, если посыпать на рану перец, конечно, будет больно, но сама по себе перченая еда не вызывает изжогу».

Помимо плюсов у острой еды есть серьезный минус — она снижает чувствительность рецепторов к соли, увеличивая ее потребление. А это, в свою очередь, может стать причиной отеков, повышенного давления и прочих проблем.