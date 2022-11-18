Доктор Мясников предупредил об опасности повышенной температуры тела

Врач и ведущий программы «О самом главном» в эфире федерального канала Александр Мясников рассказал, что повышенная температура тела может свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

«Беспокоиться стоит, если столбик термометра показывает 38-38,5 в течение длительного времени (не менее трех месяцев) при нормальном самочувствии и условии, что пациента обследовали врачи, но не нашли ничего подозрительного», — предупредил врач.

Доктор Мясников назвал повышенную температуру возможным симптомом рака (преимущественно крови или почек), абсцессов, скрытой формы туберкулеза и ревматоидных заболеваний.

При этом значение на термометре ниже 38 градусов не повод для паники, а нормальная реакция организма. Принимать жаропонижающие средства в этом случае, по словам Мясникова, необходимости нет. Организм справится собственными силами.