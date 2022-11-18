Гастроэнтеролог назвал витамины против «старости»

Гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков рассказал, что витамины А, Е, С помогут сохранить молодость и красоту.

«Тут все очень просто: чем меньше организм болеет, тем дольше он остается молодым», — разъяснил врач.

Витамин С — мощный антиоксидант, он участвует в синтезе коллагена, отвечающего за упругость кожи, и формирует иммунную защиту. Чтобы получить его в необходимом количестве, нужно добавить в рацион цитрусовые, шиповник, облепиху, смородину, яблоки, зелень, сладкий перец, капусту (любую), помидоры.

Витамин А способствует регенерации кожи. Его много в жирной рыбе, говяжьей печени, овощах и фруктах красного и оранжевого цвета: тыква, морковь, батат, абрикосы и курага.

«Хотя этот витамин обычно связывают исключительно со здоровьем глаз, он играет не менее важную роль и в защите коллагена от разрушения», — рассказал Рустем Садыков.

Чтобы обеспечить организм витамином Е, являющимся важным антиоксидантом, отвечающим за качество кожи, ногтей, волос, а также выработку витамина А, по совету диетолога, ешьте больше орехов, растительных семян, овощей и листовую зелень.