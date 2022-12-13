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Сегодня, 14:45

Доктор Мясников объяснил, как вылечить головную боль

Ольга Стрельникова
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Фото cookie_studio, Freepik

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что вылечить головную боль можно при помощи антидепрессантов. В этом случае препараты назначают в небольшой дозировке. «Упорные головные боли, если вы принимаете обезболивающие больше 15 раз в месяц, то есть каждый второй день, лечат как раз небольшими дозами антидепрессантов», — рассказал врач.

Доктор Мясников дал рекомендацию следить за осанкой и подбирать правильную анатомическую подушку для сна. Эти два простых правила также могут решить проблемы головной боли.

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