Доктор Мясников объяснил, как вылечить головную боль

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что вылечить головную боль можно при помощи антидепрессантов. В этом случае препараты назначают в небольшой дозировке. «Упорные головные боли, если вы принимаете обезболивающие больше 15 раз в месяц, то есть каждый второй день, лечат как раз небольшими дозами антидепрессантов», — рассказал врач.

Доктор Мясников дал рекомендацию следить за осанкой и подбирать правильную анатомическую подушку для сна. Эти два простых правила также могут решить проблемы головной боли.