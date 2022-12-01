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Доктор Мясников объяснил, что мешает интимной жизни после 40 лет

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от Freepik

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что почти половина мужчин и женщин после 40 лет жалуются на сложности в сексуальной жизни. «Это отражение нашего питания, таблеток, которые мы горстями пьем по поводу и без повода, отсутствия физических нагрузок», — объяснил причины угасания половой жизни специалист. По его словам, не стоит пугаться перемен в отношении к сексу — это норма.

При этом доктор Мясников заявил, что улучшать интимную жизнь после 40 лет можно и нужно. «Не надо зацикливаться, надо просто жить. Смотрите на людей, общайтесь, позволяйте себе безумства», — посоветовал врач.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Александр Мясников
Здоровье
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