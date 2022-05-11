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Врач объяснила, как избежать обострения варикоза

Галина Глазко
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Летом часто проявляется варикоз.
Фото Global Look Press

Сердечно-сосудистый хирург Анна Никитина посоветовала, как избежать обострения варикоза в летнее время.

«Лето считается не самым благоприятным периодом для людей с варикозной болезнью, потому что слишком теплая погода приводит к еще большему расширению вен. Этого можно избежать, обратившись за консультацией к врачам», — приводит слова специалиста «Мир 24».

Также врач рекомендует больше двигаться. Для вен особенно полезно плавание, велотренажеры и пешие прогулки.

Помимо этого, стоит регулярно пить большое количество жидкости, реже загорать и принимать контрастный душ.

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Источник: https://mir24.tv/news/16506089/ekspert-rasskazal-kak-izbezhat-obostreniya-varikoza-v-zharkuyu-pogodu
Здоровье
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