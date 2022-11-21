Диетолог рассказала, в каком виде лучше есть фрукты

Врач-диетолог Бет Червони в интервью британскому таблоиду The Sun рассказала, что при наличии возможности выбирать, лучше отдавать предпочтение свежим цельным фруктам и ягодам. Но в холодное время года, когда выбор свежих фруктов менее обширен, можно полакомиться сухофруктами или выпить сок. Но при этом нужно помнить о некоторых особенностях.

Сухофрукты практически равноценны по питательности свежим фруктам, их удобно брать с собой для перекуса. Но процесс сушки, удаляя воду, концентрирует натуральные сахара во фруктах. «Вычтите H2O, и станет очень легко съесть больше, чем нужно. Подумайте об этом с точки зрения винограда и изюма. Если вы съедите 15 виноградин, вам покажется, что это слишком много еды. Теперь подумайте о том, чтобы съесть 15 изюминок. Это будет восприниматься совсем по-другому», — пояснила диетолог.

В отношении магазинных соков и смузи, специалист также рекомендовала проявить сдержанность. По ее словам, они богаты сахарами настолько, что по вредности их можно приравнять к газировке. К примеру, стакан апельсинового сока содержит порядка 23 граммов сахара, что приближено к суточной норме сахара, рекомендованной несколькими кардиологическими ассоциациями.

Чрезмерное содержание сахара может быть в компотах и консервированных фруктах. Нужно избегать консервировации в сиропе, но допустимо, чтобы фрукты консервировались в воде или 100% соке. Однако отследить этот момент в магазинной продукции практически невозможно.