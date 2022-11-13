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13 ноября, 16:00

Диетолог рассказал, какой сок полезнее

Ольга Стрельникова
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Соки.
Фото Global Look Press

Тренер, диетолог и нутрициолог Артем Тужиков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что наибольшую пользу организму принесут свежевыжатые соки с мякотью, содержащие достаточно клетчатки.

Также эксперт обратил внимание на то, что некоторые фруктовые соки содержат большее количество витаминов, чем другие, к примеру, апельсиновый. Зато напитки из свежевыжатых овощей, таких, как тыква, менее аллергенны.

О том, как и когда правильно употреблять свежевыжатые соки, чем важна в них глюкоза, какой из соков необходим при простуде, а какой при болезнях ЖКТ, читайте в публикации «СЭ».

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