Диетолог рассказал, какой сок полезнее

Тренер, диетолог и нутрициолог Артем Тужиков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что наибольшую пользу организму принесут свежевыжатые соки с мякотью, содержащие достаточно клетчатки.

Также эксперт обратил внимание на то, что некоторые фруктовые соки содержат большее количество витаминов, чем другие, к примеру, апельсиновый. Зато напитки из свежевыжатых овощей, таких, как тыква, менее аллергенны.

О том, как и когда правильно употреблять свежевыжатые соки, чем важна в них глюкоза, какой из соков необходим при простуде, а какой при болезнях ЖКТ, читайте в публикации «СЭ».