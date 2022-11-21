Врач развеяла миф о «гипоаллергенных» породах животных

Врач — аллерголог-иммунолог Мария Куркова опровергла два самых популярных мифа о возникновении аллергии у детей.

Первое ошибочное мнение связано с так называемыми гипоаллергенными животными. Врач сообщила, что таких животных не существует, ведь реакцию иммунной системы провоцирует вовсе не шерсть, а слюна, моча и другие выделения животного.

«Аллергены шерсти и перхоти животных находят даже там, где животных никогда не было. Они могут попасть туда с потоком воздуха или с одежды других людей», — цитирует Life.ru врача.

Второй миф связан с сахаром и высыпаниями на лице. По словам Курковой, аллергии на сахар не бывает, потому что это углевод, а не белок. Поэтому сахар не сможет простимулировать истинную аллергическую реакцию.