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Врач развеяла миф о «гипоаллергенных» породах животных

Мария Гусева
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Врач — аллерголог-иммунолог Мария Куркова опровергла два самых популярных мифа о возникновении аллергии у детей.

Первое ошибочное мнение связано с так называемыми гипоаллергенными животными. Врач сообщила, что таких животных не существует, ведь реакцию иммунной системы провоцирует вовсе не шерсть, а слюна, моча и другие выделения животного.

«Аллергены шерсти и перхоти животных находят даже там, где животных никогда не было. Они могут попасть туда с потоком воздуха или с одежды других людей», — цитирует Life.ru врача.

Второй миф связан с сахаром и высыпаниями на лице. По словам Курковой, аллергии на сахар не бывает, потому что это углевод, а не белок. Поэтому сахар не сможет простимулировать истинную аллергическую реакцию.

Источник: https://life.ru/p/1540464
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