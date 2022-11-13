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13 ноября, 19:15

Эндокринолог назвала три причины сдать кровь на железо

Анна Горшкова
Корреспондент
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Диетолог-эндокринолог Алена Барредо рассказал, что беременным и менструирующим женщинам важно знать содержание железа в крови. У вторых ежедневная кровопотеря выводит намного больше вещества, чем можно употребить.

«Кровопотеря во время месячных намного превышает ежедневное употребление железа. Плюс потеря железа вместе с эпителием. Наши клетки постоянно обновляются и теряем мы железо в том числе в кишечнике, в слизистых языка, в желудке, по всему ЖКТ», — приводит слова Барредо Life.

Еще от недостатка железа страдают беременные женщины, которые расходуют его на строительство клеток будущего ребенка. При этом им не поможет даже регулярное употребление продуктов с высоким содержанием вещества.

Третьей причиной сдать анализ Барредо назвала хронически вялое состояние.

Источник: https://life.ru/p/1538575
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