Диетолог посоветовала лучший перекус в путешествиях

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем лучше перекусить в дороге и путешествиях без вреда для здоровья.

«Можно взять с собой термос, овсяную или гречневую крупу для заваривания, но не стоит брать быстрорастворимые каши. Для перекуса выберите еще цельнозерновой хлеб, сыр, овощи, сухофрукты и орехи. Обратите внимание на детские консервы, там используются только натуральные компоненты. Для детского чувствительного пищеварения, чтобы не было у детей колик и всяких болей. И поэтому можно их тоже взять с собой», — приводит ее слова Агентство «Москва».

Специалист отметила также, что в стрессовой обстановке в аэропорту или на вокзале организм может выделять меньшее количество ферментов, что затрудняет процесс пищеварения.