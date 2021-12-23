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Нутрициолог назвала главные ошибки во время ужина

09:00
Ужин. Фото Global Look Press
Ужин. Фото Global Look Press

Нутрициолог Ксения Черная назвала распространенные ошибки во время ужина. По ее словам, часто люди садятся есть в неправильное время. Важно ужинать не позже, чем за три часа до сна.

«Если вы не прибавляете в весе, но при этом по утрам у вас разбитое состояние, вы не хотите завтракать и у вас присутствует отечность, то все это — последствия позднего ужина. Не следует употреблять продукты, содержащие много углеводов. В вечернее время они не усваиваются организмом, из-за чего на коже могут возникать высыпания.

Перед сном не следует также употреблять кисломолочные продукты, в том числе кефир и творог. Их обычно предпочитают спортсмены и люди на диете, однако они повышают уровень инсулина в крови, что не способствует похудению", — цитирует специалиста «Комсомольская правда».

Черная также рекомендует отказаться от полуфабрикатов и красного мяса по вечерам.

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Галина Глазко все материалы автора
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