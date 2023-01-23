Диетолог перечислила продукты, которые снижают стресс

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, как снизить стресс с помощью своего рациона питания.

По словам медика, положительное воздействие на стрессоустойчивость оказывает триптофан, который содержится в яйцах. Эта аминокислота позволяет избавиться от раздражительности, бессонницы и нервного напряжения, повышает работоспособность и концентрацию внимания.

«Вторым не менее важным гормоном, позволяющим эффективно бороться с депрессией, является дофамин. Он отвечает за чувство удовлетворенности и радости, а вырабатывается в моменты, когда люди занимаются тем, что им нравится», — цитирует Life.ru Мансурову.

Врач порекомендовала употреблять продукты с большим содержанием витаминов группы В. Например, говядину, свинину, курицу, листовую зелень, овощи, апельсины и другие цитрусовые, а также рис и орехи.

Медик также посоветовала включить в свой рацион продукты из цельного зерна, продукты, содержащие жирные кислоты омега-3, белковые продукты, сыр, а также есть по 20-30 граммов в день настоящего горького шоколада. А вот от кофе и алкогольных напитков Мансурова рекомендовала воздержаться.