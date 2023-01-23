Ученые выяснили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам

Журнал «Секрет Фирмы» рассказал об исследовании ученых из Университета Британской Колумбии относительно мужской привлекательности для женщин. Они выяснили, что наибольшей популярностью пользуются широкоплечие мужчины высокого роста.

Участницам эксперимента были продемонстрированы изображения мужчин ростом от 160 до 190 см и предложено оценить их мужественность и боевую способность. Таких исследований было проведено 4, участие в них приняли свыше шести сотен гетеросексуальных женщин. Большинство предпочло изображения высоких и широкоплечих мужчин. Результаты эксперимента показали, что соотношение плеч и бедер влияет на восприятие их привлекательности, мужественности и боевых способностей. Однако касалось это исключительно более высоких мужчин — низким привлекательности они не добавляли.