Диетолог объяснила, как овощные салаты могут навредить организму

Несмотря на обилие витаминов, минералов и клетчатки, такие блюда следует употреблять с осторожностью.

Портал «Подмосковье сегодня» опубликовал предостережения диетолога Евгении Пеговой о соблюдении мер предосторожности при потреблении овощных салатов. «Есть у такого питания и недостатки. Так, бальзамический соус и уксус при регулярном употреблении могут вызывать изжогу. Такой же эффект могут иметь помидоры и сыр. Возможно, от них придется отказаться», — пояснила специалист.

Зачастую в состав салатов входят продукты, богатые клетчаткой: овощи, бобовые, орехи и семена. Если ее слишком много, результатом может стать вздутие живота или запор. Поэтому порции должны быть небольшими, сказала Евгения Пегова.