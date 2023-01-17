Врачи дали рекомендации, как адаптироваться к резкой смене погоды

Они помогут не только избавиться от головных болей, но и не заболеть ОРВИ и гриппом.

Врачи-терапевты Людмила Лапа и Надежда Чернышова в интервью RT рассказали, что резкая смена погоды может стать причиной головных болей, утомляемости, проблем с ЖКТ и обострения хронических заболеваний. Улучшить сопротивляемость организма неблагоприятным проявлениям климата, по их мнению, помогут регулярные прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений и занятия спортом. Чтобы не мерзнуть на прогулке, следует перед этим подкрепиться согревающей едой.

По словам Надежды Чернышовой, избежать проблем, связанных с резкой сменой температуры и давления, можно, если одеваться правильно — многослойно. «Необходимо обеспечить возможность менять слои одежды: не просто надеть теплый свитер и куртку, а, например, рубашку, жилет и куртку. Если жарко — жилет сняли, если прохладно — надели» , — пояснила специалист и заключила, что если не одеваться по погоде, есть риск подхватить ОРВИ или грипп.