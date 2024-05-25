Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Модные редакторы назвали туфли, которые снова станут популярными этим летом
Жизнь и общество

Сегодня, 12:00

1 мин.

Модные редакторы назвали туфли, которые снова станут популярными этим летом

Мария Маковей
Автор
Разные туфли
Фото Naked King/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Модные редакторы уверены, что туфли на каблуках с открытым носом станут трендом 2024 года. Речь идет о моделях Peep-Toe, которые были очень популярны в 1990-х и начале 2000-х, пишет издание Footwear News.

Эксперты подчеркнули, что на прошедших модных показах Balmain, Saint Laurent, Alaia дизайнеры представили публике различные вариации данной модели.

Кроме того, недавно известная супермодель Белла Хадид вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в винтажных туфлях винного цвета с открытым носом.

Итальянский бренд одежды Diesel. Итальянский бренд выпустил дырявое платье за 150 тысяч рублей
Мода
1
0
Новости холдинга
Порядка 12 детей пострадали из-за сорвавшейся кровли школы в Краснодаре
Сафонов уже ест круассаны, Сперцян сменит звезду немецкой команды, а «Спартак» рассматривал Лунева. Главные трансферные слухи РПЛ за 25 мая
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
В Анапе подросток нырнул в море за упавшей обувью и утонул

Придумай мем

Последние новости
23 мая 15:45
В США провели аналог Met Gala для собак
22 мая 14:00
Mattel представила новых кукол «Барби» к 65-летию компании
21 мая 12:15
Ювелирный эксперт перечислила самые модные украшения лета 2024 года
21 мая 01:36
Хрюнов: «Сделаем все, чтобы в сентябре или октябре Канье Уэст появился в Москве и дал большой концерт»
19 мая 18:35
Стилист назвала трендовые варианты нарядов для вечеринки в 2024 году