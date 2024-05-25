Модные редакторы назвали туфли, которые снова станут популярными этим летом

Модные редакторы уверены, что туфли на каблуках с открытым носом станут трендом 2024 года. Речь идет о моделях Peep-Toe, которые были очень популярны в 1990-х и начале 2000-х, пишет издание Footwear News.

Эксперты подчеркнули, что на прошедших модных показах Balmain, Saint Laurent, Alaia дизайнеры представили публике различные вариации данной модели.

Кроме того, недавно известная супермодель Белла Хадид вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в винтажных туфлях винного цвета с открытым носом.