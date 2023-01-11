Диетолог назвала полезные для здоровья соленья

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в интервью РИА «Новости» рассказала, почему с солеными огурцами нужно быть осторожнее и лучше предпочесть им квашеную капусту.

По словам специалиста, один небольшой огурчик может содержать более 2,5 г соли, при суточной норме 2 г. Это приводит к задержке жидкости, повышению давления и нагрузке на почки. В квашеной капусте соли меньше, чем в огурце.

Также Антонина Стародубова отметила, что благодаря ферментированию в холодной среде квашеная капуста богата витаминами (особенно витамином С) и минералами, а также молочнокислыми бактериями. Последние особо активно помогают желудочно-кишечному тракту. Но людям с болезнями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и почек следует употреблять ее с осторожностью, резюмировала специалист.